Nachhaltigkeit ist hier sogar günstiger

Geradezu begrüßt wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag die nicht ganz 79 000 Euro schwere Vergabe für vier Elektro-Ladesäulen im Stadtgebiet an die „EnBW“. Damit, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, verfüge die Stadt in Zukunft über 14 öffentliche Ladesäulen – was übrigens vom Bund mit knapp 28 000 Euro gefördert wird. Bei der Stadt verbleiben damit noch rund 51 000

...