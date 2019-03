Nachlass richtig regeln

Die evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen will verstärkt in das Thema Fundraising einsteigen. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 6. April, zwischen 10 und 16 Uhr die Veranstaltung „Was bleibt“ – Erbschaftsfundraising im kirchlichen Kontext. Kaum ein anderer Bereich des Fundraisings sei so umstritten wie das Werben um Vermächtnisse und Erbschaften. Das schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Deshalb scheint es einen Konflikt zwischen seelsorgerlicher Aufgabe und dem Werben um Nachlässe zu geben den der Referent Dr. Torsten Sternberg im Melanchthon-Haus erklären will. „Erbschleicherei“ lautet der Vorwurf – dabei geht es um das Gegenteil: Um Vertrauen, Gemeinschaft, Bindung, Ziele. Bei diesem Studientag werden Risiken thematisiert und rechtliche, ethische und methodische Fragen geklärt. Die Teilnahme kostet für Mitglieder 40, für Externe 80 Euro. zg

Info: Anmeldung bis Samstag, 30. März, unter Telefon 0721/9 17 5 8 11 oder auf der Internetseite www.ekiba.de/fundraisingfortbildungen

