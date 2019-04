© Koch-Mattern

Die Schwetzinger Kinderbuchautorin und Lyrikerin Elske Ebeling-Saeger bietet ihre Schreibdienste an – und zwar am heutigen Mittwoch, 15 bis 17 Uhr, in dem österreichischen Feinkostladen „Genuss x Zeit“, Carl-Theodor-Straße 29.

Ebeling-Saeger möchte fernab der digitalen Nachrichtendienste auf dem Smartphone zum nachhaltigen Schreiben auf Papier animieren – Grußkarten, Genesungswünsche, egal was, die Autorin lässt die Handschrift sprechen. kaba

Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019