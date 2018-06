Anzeige

Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren aus der Literatur-AG des Hebel-Gymnasiums haben einen Krimi geschrieben mit dem Titel „Giftige Töne“. Er enthält viel Lokalkolorit – vom Schwetzinger Schloss und den Festspielen über die umstrittene Schweineskulptur bis hin zum Spargelacker.

Die 16 jungen Autoren laden am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, zu einem Literatur-Café mit Lesung in den Musiktrakt der Schule ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gibt eine kleine Bewirtung und einen Bücherstand sowie Infos zur Entstehung des Schülerkrimis. Umrahmt wird die moderierte Lesung von schwungvollen sommerlichen Rhythmen der Big Band des Gymnasiums. Zudem wird auch das Notenfragment vorgespielt, das als Komposition des siebenjährigen Wunderknaben Mozart bei seinem Aufenthalt in Schwetzingen 1763 eine wichtige Rolle im Krimi spielt. Schüler, Lehrer, Eltern und Interessierte sind willkommen. bs/zg