Nackt in der Telefonzelle

Die Vorfälle häufen sich: Erneut hat sich ein Exhibitionist in der Stadt herumgetrieben. Wie die Polizei mitteilte, rief eine Frau am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr an und meldete einen Mann, der in einer Telefonzelle in der Hebelstraße/Ecke Wildemannstraße stehen und an seinem Penis herumspielen würde.

Die Beamten nahmen anschließend einen 52-Jährigen in der Telefonzelle vorläufig fest. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann allerdings komplett angezogen.

Es ergaben sich nach Angaben der Polizei dennoch Hinweise auf eine psychische Erkrankung, weshalb er in eine Fachklinik gebracht wurde. Die Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat Mannheim. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0621/1 74 44 44 entgegen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.01.2020