Nächste Konzerte in Vorbereitung

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Auch der gemischte Schwetzinger Chor „Alive Vocals“ macht Pause bis 10. September. Am Mittwoch, 24. Juli, finden die finalen Chorproben von Jugendchor und dem Erwachsenenchor statt, teilt der Verein mit.

Den Abend lassen die Sänger mit dem Chorstammtisch ausklingen. Damit bietet sich auch die Gelegenheit, den Auftritt vom vergangenen Wochenende bei der Chorparty des Hockenheimer Chores „CHORios“ im Alten Fahrerlager Revue passieren zu lassen.

Die erste Chorprobe findet am Mittwoch, 11. September, 19.15 bis 20.45 Uhr im Bassermann-Vereinshaus, Marstallstraße 51, Aufgang A, statt. Dann wird unter der Leitung von Niko Connor für ein Gemeinschaftskonzert in Schwetzingen mit dem der Chor „Mikado“ aus Groß-Rohrheim geübt und es geht auch langsam wieder an die Weihnachtsstücke. Der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt Schwetzingen ist bereits gebucht und für Samstag, 7. Dezember, um 18.30 Uhr auf der Bühne vor dem Palais Hirsch vorgesehen. Auch das nächste „Frühlingsstimmen“-Konzert am 7. März 2020 mit Gastchören ist bereits in Vorbereitung.

Popmusik auf dem Programm

Der Jugendchor startet mit dem „Kick off“-Termin am Mittwoch, 25. September, 18 bis 19 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten, die ab sofort entgegengenommen werden. Chorleiter Niko Connor freut sich auf interessierte und singbegeisterte Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren. Übrigens: Der Chorleiter selbst ist auch gerade einmal 29 Jahre jung. Und: Notenlesen muss man nicht können, sondern einfach nur Lust am Singen mitbringen. Das neue Repertoire kommt aus den aktuellen Charts, aber auch bekannte Lieder aus Pop, Musical und Filmmusik sind mit dabei. zg

Info: Anmeldung und Auskünfte erteilt die Vorsitzende Andrea Wilhelm, Telefon 06202/1 01 98, oder per E-Mail an info@alive-vocals.de. Mitwirkende – auch nur für Projekte – sind immer gern gesehen. Infos zum Verein: www.alive-vocals.de

