Nächste Verschmelzung kommt

Region.Rudolf Müller hofft, dass die erste virtuelle Vertreterversammlung der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz auch die letzte gewesen ist. Der Vorstandsvorsitzende hatte den online zugeschalteten Vertretern am Montagabend aber eine vorweihnachtliche Neuigkeit mitgebracht und verkündete: „Wir haben im Oktober mit dem Aufsichtsrat und Vorstand der Raiffeisenbank Freinsheim eine gemeinsame Vereinbarung zur Verschmelzung im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen.“

Sein Rückblick auf 2019 fiel kurz aus – aber mit einem erfreulichen Fazit: „Ihre Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz ist kerngesund. Und das sollte uns Zuversicht geben, dass wir auch für die heutigen und kommenden Herausforderungen gerüstet sind“, sagte Müller – nach der Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Kappenstein (Ketsch) – im Hinblick auf die Corona-Krise. Es sei allerdings kein einfaches Jahr gewesen. „Niedrigzinsen, steigende Regulatorik und Digitalisierung hielten uns auf Trab.“ Dabei habe sein Unternehmen eine große Fusion mit der ehemaligen RV Bank Rhein-Haardt zu meistern und über 250 neue Mitarbeiter ins jetzt 775 Personen starke Team zu integrieren gehabt. „Es ist uns gelungen und wir waren erfolgreich unterwegs“, betonte er. Die Bilanzsumme habe mit 5,1 Milliarden Euro um fünf Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Wachstumsträger sei wieder das Kundengeschäft gewesen, in dem die VR-Bank 180 000 Kunden betreue – davon 78 000 Mitglieder.

Lob für Leistung des Teams

Auf der Aktivseite hätten die Forderungen an Kunden mit einem Anteil von über 75 Prozent an der Bilanz die größte Position dargestellt. „Die Kredite sind breit gestreut und je zur Hälfte auf Firmen und Privatkunden verteilt“, sagte Müller. Der Kreditbestand habe um 216 Millionen Euro (sechs Prozent) zugenommen, womit das Volumen nun bei 3,8 Millionen Euro liege. Stolz verkündete er: „Unsere Mitarbeiter im Vertrieb und im Back-Office haben fast 4000 Kredite mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro bearbeitet. Das ist eine großartige Leistung, herzlichen Dank an das gesamte Team.“

Erneut seien 2019 auch die Einlagen von Mitgliedern und Kunden mit 7 Prozent wieder deutlich gewachsen – auf 3,9 Milliarden Euro. „Wir betrachten das als Vertrauensbeweis. Mit diesen Geldern refinanzieren wir unsere Kredite und wir haben damit eine stabile Refinanzierungsbasis“, erklärte Müller. Das von seinem Institut verwaltete Vermögen sei um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden angewachsen, aber hier sieht der Vorstandsvorsitzende noch Potenzial: „Die Richtung stimmt zwar. Aber gerade im Interesse unserer Kunden selbst müssen wir hier noch mehr Überzeugungsarbeit bei Anlegern leisten.“

Bei den Immobilien sei die Lage wie in den Vorjahren. Müller: „Die Nachfrage nach Eigentum ist höher als das Angebot, die Preise sind gestiegen, aber werden nach wie vor gezahlt.“ Objekte im Wert von 100 Millionen Euro hätten durch die VR-Bank Kur- und Rheinpfalz uns den Eigentümer gewechselt. „Das zeigt, dass die beiden Immobilienabteilungen schnell zusammengewachsen sind – und wir wollen hier weiter expandieren“, betonte er. Wir werden über den weiteren Verlauf der Vertreterversammlung noch berichten.

