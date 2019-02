Nähe zur Natur entwickeln

Auf dem Parkplatz vor der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule tummeln sich die Schüler der Klasse 4a von Carmen Schaudt. Sie sitzen am Boden, nehmen Proben rund um die Bäume und messen die Temperatur und Feuchtigkeit der Erde. Wie bereits im Herbst des vergangenen Jahres ist dies Teil des Projekts „Mein Freund der Baum“ (wir berichteten). Initiiert wurde es von der Klimastiftung für Bürger, gefördert durch die Baden-Württemberg-Stiftung.

Die Neuntklässler der Carl-Theodor-Schule, unter der Leitung von Gisela Heinzelmann, werden dabei von einem Waldpädagogen zu Mentoren weitergebildet und erleben gemeinsam mit den Viertklässlern die Natur hautnah. „Diesmal geht es um die Umgebung des Baumes“, erklärt Heinzelmann. „Im Frühjahr kümmern wir uns dann auch um die Tiere, die im und um den Baum herum leben.“ Die Gruppe des Neuntklässlers Marcel, zusammengesetzt aus Jason, Nick und Ilias, nimmt Bodenproben, misst Temperatur und Feuchtigkeit der direkt angrenzenden Erde und trägt die Werte in ihr Handbuch ein.

Wahrnehmung stärken

„Es ist Erlebnispädagogik“, sagt Schaudt. „Die Kinder bauen dadurch eine Beziehung und ein Verhältnis zur Natur auf. Deswegen auch direkt vor der Schule. So ist der Baum auch außerhalb der Projekttage immer präsent“, fügt Heinzelmann hinzu. Dies ist auch das Ziel der Klimastiftung, macht Susanne Eiselt deutlich: „Wir stärken damit die Wahrnehmung der Schüler. Auch im Bezug zu verschiedenen Ebenen, aufgrund der unterschiedlichen Fragestellungen.“ Wie Heinzelmann erklärt, machen die Neuntklässler der Carl-Theodor-Schule freiwillig neben dem normalen Unterricht mit. „Wenn wir hier an der Grundschule sind, müssen sie den verpassten Stoff natürlich nachholen“, so Heinzelmann.

Das Ziel sei es auch, den Viertklässlern ohne Lehrer Wissen und ein Gefühl für die Natur zu vermitteln. Nach etwa ein bis zwei Stunden präsentieren die Einzelgruppen ihre Ergebnisse. Jason, Nick und Ilias erklären ihren Mitschülern aufgeregt, dass an ihrem Baum die Bodentemperatur im Schatten vier Grad Celsius und in der Sonne neun Grad Celsius betrage. Nach der Vorstellung gibt es Applaus von den Klassenkameraden. Gruppenleiter Marcel ist sehr zufrieden mit der Präsentation: „Die Jungs haben das gut gemacht. Ich mache hier auch deshalb als Mentor mit, weil ich die Arbeit mit kleinen Kindern auch mal ausprobieren wollte.“

Nachdem alle Gruppenergebnisse präsentiert sind, beenden die Schüler der zwei Klassenstufen den Projekttag mit einem gemeinsamen Fußballspiel. vas

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019