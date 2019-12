Name für Pfaudler-Wohnareal gesucht

Wohl noch nie – freilich mit Ausnahme von Schloss und Schlossgarten – ist so viel Planung und Konzeptarbeit in die Entwicklung eines Stadtquartiers gesteckt worden, wie in die Entwicklung des verlassenen Pfaudler-Areals. Immerhin werden dort in Zukunft viele Schwetzinger wohnen, heißt es in einer Pressemitteilung des zuständigen Projektentwicklers Epple. Jetzt ist die Bevölkerung aufgerufen, Ideen für den Namen dieses neuen, großen Wohnquartiers im Schwetzinger Osten zu finden.

Es ist der Wunsch der Verantwortlichen in der Stadt und des Projektentwicklers, dass es ein Name sein soll, der Lust macht, dort zu wohnen, und der zugleich die aufwändige Entwicklung widerspiegelt. Innerhalb der Projektentwicklung wurde viel über die Kunstaffinität von Schwetzingen nachgedacht. Künstler begleiten das Projekt. Ein Kunst-Kindergarten, Künstler-Werkstätten und eine Kunsthalle auf dem Areal sind angedacht. Prägend für das neue Stadtquartier wird die parkähnliche Grünanlage sein. Kreative Wortschöpfungen, die viel sagen und zugleich einprägsam sind, werden nun als Name gesucht. Freilich liegt als Option schlicht „Pfaudler-Quartier“ auf dem Tisch, aber vielleicht findet sich ein Name, der die Vergangenheit spiegelt und zugleich die Wohnvision in der Zukunft ausdrückt. Der Name wird zu Beginn des Jahres 2020 festgelegt.

Vorschläge sollen bis 31. Dezember 2019 per E-Mail an schwetzingen@eppleimmobilien.de gesendet und inhaltlich begründet sein. zg

