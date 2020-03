Namen ändern leicht gemacht

Mein Name ist nicht typisch für die hiesige Region, das gebe ich zu. Katja kommt aus dem Russischen, war in den 1970er Jahren richtig modern, seit den 1990er Jahren gilt er eher als altbacken. Bauroth ist ein alter Name, der unter anderem seine Ursprünge in einem kleinen Bergdorf in Thüringen hat. Er soll sich von Landrodung oder rotem Boden ableiten. So viel dazu. Ich finde meinen Namen schön, würde ihn auch nicht ändern wollen, nicht mal bei einer Heirat. Letzteres führt ja immer auch einen Rattenschwanz an Bürokratie mit sich.

Dass Namensänderungen allerdings auch innerhalb eines Tages funktionieren, erlebe ich in der Redaktion des Öfteren. So antwortete ich zum Beispiel auf eine E-Mail mit der Bitte um ein hoch aufgelösteres Foto und unterschrieb auch mit „Katja Bauroth“. In der Antwort werde ich mit „Hallo Frau Schmidtke“ angeschrieben. Macht ja nichts, ich höre ja auf (fast) alles. Ein längerer E-Mail-Verkehr auf vertrauter Du-Basis endet im finalen Schreiben mit der Anrede meiner Person durch „Liebe Claudia“ . . . Kein Wunder, dass ich manchmal selbst nicht mehr weiß, wie ich heiße.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020