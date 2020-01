„Namensgebung ist nächster Schritt“

Wie geht es weiter auf dem Pfaudler-Areal an der Scheffelstraße? Epple-Unternehmenssprecher Herbert Rabl beantwortet im Interview Fragen zum derzeitigen Stand. Von der Projektentwicklung soll es direkt in die konkrete Bauantragsplanung übergehen. Der nächste konkrete Schritt sei dann die Namensgebung, bei dem sich die Bürger beteiligen konnten. Möglich viele Überlegungen und Hinweise sollen in

...