Einen „harten Kern“ konnte Minister Werner Heuvelmann zur Hauptversammlung der Gesellschaft „Runder Tisch“ im „Grünen Baum“ begrüßen. Trotz eines Neuzugangs setzt sich der negative Gesellschafter-Trend fort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Jahr 2017 war hauptsächlich geprägt durch Gesellschaftsabende, gemeinsame Ausflüge und interessante Aktivitäten, die erfreulicherweise auch aufgrund guter Planung zahlreich besucht waren. Oberschatzmeister Günter Lewandowski konnte trotz schleppender Beitragseingänge eine gesunde finanzielle Vermögenslage vorweisen. Dies wurde durch die Kassenprüfer Gerald Sams und Gerhard Kühn bestätigt. Minister Heuvelmann zeichnete schließlich langjährige Mitglieder mit Ehrennadeln und Weinpräsenten aus.

Die Geehrten 40 Jahre: Toni Umhey 25 Jahre: Hans-M. Förster, Dr. Hans-Jürgen Scholz (nachträglich).

Wahl verschoben

Die Besetzung des Amtes des Vize-Ministers – Michael Stieß war nach längerer Krankheit verstorben – blieb vakant und wurde auf nächstes Jahr verschoben. Oberschatzmeister Günter Lewandowski, Unterstaatssekretär Hans-M. Förster und die Kassenprüfer Gerald Sams sowie Gerhard Kühn wurden wieder gewählt. Nach dem gemeinsamen Essen wurden die Anwesenden um Vorschläge zum 150. Jubiläum im kommenden Jahr sowie Ausflugsziele in 2018 gebeten. Antworten sollten in den nächsten Tagen an das Ministerium weitergeleitet werden. hmf