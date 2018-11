Nein zur Käfighaltung

Der Tierschutzverein (TSV) Schwetzingen und Umgebung initiierte seinen Weihnachtsmarkt im DLRG-Raum des Bassermann-Vereinshauses. Es wurde viel Selbstgemachtes angeboten, darunter selbstgebackene gesunde Hundeleckerli.

Viele Besucher suchten das Gespräch mit den Vereinsmitgliedern, das Interesse an ihrer Arbeit und Tierschutzprojekten war groß, was auch die Aussteller freute. Am Infotisch lagen Berichte über grausige Tierversuche und das immer noch nicht zufriedenstellend geregelte Thema Nutztierhaltung aus, schreibt der TSV in seiner Pressemitteilung. Aufgrund des Datenschutzes lagen keine Unterschriftenlisten aus, was viele bedauerten.

Dafür hatte Angelika Wallner, die zweite Vorsitzende des Vereins, eine Liste zum Mitnehmen bereitgelegt. Es geht um eine Europäische Bürgerinitiative mit dem Titel „End the Cage“: Ein Umdenken in der Landwirtschaft muss erfolgen, die Käfighaltung soll beendet werden. Käfighaltung fügt jedes Jahr einer riesigen Anzahl von Nutztieren großes Leid zu. Beispiele: Muttersauen werden gezwungen, ihre Ferkel in Gitterkäfigen zu säugen. Im September 2018 wurde die Bürgerinitiative, in der sich 140 Organisationen aus ganz Europa aus den Bereichen Tierschutz, Landwirtschaft, Politik und Umwelt zusammengeschlossen haben, von der Europäischen Kommission registriert. Ziel ist es, gemeinsam in einem Jahr eine Million Unterschriften zu sammeln, damit die Europäische Kommission die Käfighaltung wenigstens auf die Tagesordnung setzt. Die Mehrheit der EU-Bürger will laut Umfrage keine Käfighaltung.

Auch die Verwendung des Pestizids Glyphosat, das hauptsächlich zum Bienensterben beiträgt, war immer wieder Gesprächsstoff und wurde angeprangert. zg

