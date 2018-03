Anzeige

Um mehr über Friedrich Ebert zu erfahren, besuchten Mitglieder der Schwetzinger SPD AG 60 + dessen Grab auf dem Heidelberger Bergfriedhof sowie die Gedenkstätte in der Altstadt. Friedrich Ebert war das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt der deutschen Geschichte und nach ihm ist in Schwetzingen die Friedrich-Ebert-Straße benannt.

Nachdem die Schwetzinger am Grab dem Sozialdemokraten gedacht und ein Gesteck mit roten Nelken niedergelegt hatten stand eine Museumsführung im Ebert-Haus an. In der Pfaffengasse in Heidelberg wurde Ebert am 4. Februar 1871 wenige Wochen nach der Gründung des Deutschen Reiches als Sohn des Schneiders Karl Ebert und seiner Frau Katharina geboren. Er lernte den Beruf eines Sattlers.

Nach Abschluss der Lehre durchwanderte er das damalige Kaiserreich und schloss sich der sozialdemokratischen Bewegung an. In Bremen stieg er zum führenden Repräsentanten der sozialistischen Arbeiterbewegung auf. Er wurde 1905 in den Parteivorstand und 1913 zu einem der beiden Parteivorsitzenden gewählt. Am 9. November 1918 übernahm er die Reichskanzlerschaft und wurde am 11. Februar 1919 zum Reichspräsidenten gewählt.