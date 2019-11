Neu erleben und erfahren

Samiya Bilgin hat viele Geschichten herausgesucht. © Stadtbibliothek

Kurz bevor der Advent ins Haus steht, in Zeiten, in denen es draußen dunkler und dunkler wird und wir uns alle mit Tee und Kerzen zurück ziehen wollen, können Märchen uns Stärkung und Begleitung geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek.

Beim Märchenabend mit Samiya Bilgin und Barbara Hennl-Goll sind Erwachsene am Freitag, 22. November, ab 19.30 Uhr eingeladen, den alten und oft sogar bekannten Märchen zu folgen und sie in ihren tiefen Seelenbildern zu erkennen und von ihnen berührt zu werden. Das Erzählen und Vorlesen – jene alte Weise, Wahrheiten über das Leben weiter zu geben, soll neu erfahren und sinngebend erlebt werden. Der Eintritt koset 8 Euro (ermäßigt 5). Die Getränke sind gratis. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.11.2019