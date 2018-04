Anzeige

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Stadtkapelle wählten die Anwesenden zwei neue Vorstandsmitglieder. Katharina Mechler ist nun Schriftführerin, sie folgt auf Sonja Schwald, die sich aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl stellen konnte. Die Position vom Mechler als aktive Beisitzerin besetzt künftig Oskar Jankowski.

Nach den Berichten des Vorsitzenden, des Dirigenten und der Jugendleiterin konnte der Schatzmeister zur Freude aller eine positive Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr ziehen. Nach rund 90 Minuten war das harmonische und konstruktive Treffen beendet.

Bereits am darauffolgenden Samstag traf sich der Vorstand in seiner neuen Besetzung zur Klausurtagung, bei der die Ziele und Aufgaben für das Jahr erarbeitet wurden. Eines dieser Ziele war die Gewinnung neuer Mitglieder, wobei nicht nur aktive Musiker, sondern auch passive, also fördernde Mitglieder gewonnen werden sollten. Die passive Mitgliedschaft bietet die Möglichkeit, den Verein und damit das kulturelle Angebot und die musikalische Ausbildung zu fördern.