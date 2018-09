Neubau macht mehr Sinn als eine Sanierung

Die Stadt wird das dringend sanierungsbedürftige Wohnhaus in der Lindenstraße 56 (direkt am Rondell) durch einen Neubau ersetzen und dadurch sechs neue Wohneinheiten schaffen – mit mindestens zwei behindertengerechten Wohnungen. Das beschloss der Gemeinderat gestern Abend in seiner ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommerpause einstimmig. Das Vorhaben soll 2019 in die Tat umgesetzt werden

