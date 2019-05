Neubürger loben Infrastruktur

Etwa 70 Teilnehmer, Neubürger und Alteingesessene traten bei der Fahrradtour am Samstagnachmittag in die Pedale, um bei bestem Wetter die schönsten Seiten der Spargelstadt zu erkunden. Viele sammelten dabei auch noch Kilometer für den Klimaschutz, denn der Start am Palais Hirsch war gleichzeitig der Auftakt der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses.

Bürgermeister Matthias Steffan

...