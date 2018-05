Anzeige

Seit mehreren Jahren kümmert sich Karin Franz vor allem um die medizinische Versorgung von kranken und verletzten Schlossgartentiere, denn bei allen Tieren mit Ausnahme der Pfauen handelt es sich um Wildtiere, für deren Unterhalt und Pflege die Schlossgartenverwaltung nicht verantwortlich ist.

Kommunen unterstützen Verein

An dieser Stelle dankte der Tierschutzverein Schwetzingen auch einmal der Stadt und den umliegenden Gemeinden für die jährliche finanzielle Unterstützung, ebenso bei unserer Zeitung, die durch die Veröffentlichung von Tieren immer wieder zur Vermittlung von Fundtieren beiträgt.

Die von Gabriele Hofmann bestens betreute Urlaubsaktion „Nimmst Du mein Tier, nehm’ ich Dein Tier“ wurde in 2017 nur in geringem Maß in Anspruch genommen – es zeige sich, dass die einmal hergestellten Kontakte zur Tierbetreuung in der Folge privat umgesetzt werden, wobei es keiner Hilfe des Tierschutzvereins mehr bedürfe. Schatzmeisterin Barbara Schwalbe legte den Kassenbericht vor. Anschließend folgte der Rechnungsprüfungsbericht von Renate Lowe. Sie bestätigte eine ordentliche Buchführung, so dass der Vorstand einstimmig entlastet werden konnte. Ein Haushaltsplan konnte nicht vorgelegt werden, da die Ausgaben für Futter, Tierarztkosten und Medikamente einfach nicht abzuschätzen sind, so Schwalbe weiter. Der Bericht der Aktivitäten war lang: Helferfest, Tag der offenen Tür, Hilfe und Unterstützung beim Spargellauf, Infostand beim Tag des Hundes in Oftersheim, Hilfe beim Grillen von Bio- und vegetarischen Würstchen vom Bioladen Denns, Sommerfest, Herbstfest und Weihnachtsmarkt. Der Besuch der Klasse 6b des Hebel-Gymnasiums sei ein besonderes Ereignis gewesen. Die Schüler hatten selbstgebackenen Kuchen zugunsten des Tierschutzvereins verkauft und den Erlös übergeben.

Vorsitzende Sandra Mummert berichtete schließlich noch über das zwischen Ketsch und Brühl liegende Außengelände des Vereins, das von Hundetrainerin Andrea Kammann nicht nur für Hundesport und -erziehung genutzt wird, sondern auch für die Überwinterung von Igeln und anderen Wildtieren bereitgehalten wird. Außerdem hat der Verein ein Refugium für kranke und verletzte Vögel und Wildtiere gefunden, das von Jeanette Plehn-Mahler kompetent betreut wird: „Wir sind sehr glücklich über diese Außenstelle“, so Mummert weiter. awa

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.05.2018