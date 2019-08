Neue Bewegungsformen machen ihnen richtig Spaß

Die Kampfsportler des 1. Budo-Clubs Schwetzingen hatten Mädchen und Jungen zum Ferienprogramm eingeladen und die Zahl derer, die dem Ruf gefolgt sind, war riesengroß, schreibt der Budo-Club in einer Pressemitteilung.

Bei 30 wiss- und lernbegierigen Schulkindern zwischen sechs und 14 Jahren war der Verein schnell an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Die Hildahalle war zu Beginn am Vormittag rappelvoll. Alle wollten wissen, was die Budo-Clubler machen und was das für Leute sind, die diesen Sport betreiben. Und siehe da, es sind lauter nette Menschen, das war allen Teilnehmern sofort klar. Die einen machen Judo, die anderen Karate.

Rafael, Petra und Raphaela Carrera, langjährige Trainer und hochdekorierte Danträger, waren zuständig für beeindruckende Einblicke und Vorführungen im Karatesport. Jens Macheledt, Kai Kronberg und Moritz Kies taten dies für die Judoka. Sie zeigten aber nicht nur, was im Sport alles möglich ist, sondern banden die Kinder und Jugendlichen spielerisch mit ein.

Grillhähnchen als Stärkung

Alle machten begeistert mit, nicht nur, weil sie das noch nie gesehen hatten, sondern weil es ihnen sichtlich unglaublich viel Spaß machte. Sie lernten völlig neue Bewegungsabläufe kennen, nicht nur beim anfänglichen Warmmachen, sondern auch beim Spielen sowie Tanzen und natürlich bei Judo und Karate.

Für Speis und Trank sorgten in der Mittagspause fleißige Helfer. Die Stärkung kam vom „Mannemer Hähnchen Grill“. Geschmeckt hat es allen, lautete das zufriedene Fazit. Und nicht nur deshalb war es ein rundum gelungener Tag für alle Beteiligten. ako

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.08.2019