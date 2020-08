Zwischen den Oligarchen, die schätzungsweise 50 Prozent des Weltvermögens besitzen, und der Unterschicht der Vermögenslosen kämpfe die „traditionelle Mittelschicht“ aus Handwerkern, Bauern, Geschäftsleuten und Kleinunternehmern zunehmend ums Überleben, berichtete Dr. Gunter Zimmermann auf einer Sprecherratssitzung der Initiative Aufbruch 2016 eigenen Angaben zufolge. Sie müsse Widerstand leisten gegen diejenigen, die den größten Zugang zu Kapital und politischer Macht hätten. Die „neue Geistlichkeit“, eine Klasse, die ihr Leben in quasi-öffentlichen Institutionen führe, in Universitäten und Schulen, der Non-Profit-Welt und der oberen Bürokratie, habe ein weitaus weniger feindliches Verhältnis zu den Megareichen, da sie zu einem großen Teil außerhalb des Marktsystem agiere. Sie genössen vielmehr eine gewisse Symbiose mit den oligarchischen Eliten, die die Medien- und Kulturindustrie dominierten, behauptet Zimmermann weiter.

Begriff aus den 1830er Jahren

Der Begriff „neue Geistlichkeit“ sei in den 1830er-Jahren von Samuel Coleridge geprägt worden, um eine neu entstandene Klasse zu charakterisieren. Ihre Aufgabe sei es, die Gesellschaft zu unterrichten und zu lenken. Zu den traditionellen Geistlichen würden sich Intellektuelle, Professoren, Wissenschaftler und die Leiter gemeinnütziger Stiftungen gesellen. Obwohl sie nicht alle einer Meinung seien, befürworteten die „neuen Geistlichen“ immer stärkere Kontrollen und Regelungen, wie in dem gegenwärtigen „Krieg gegen das Virus“ sehr deutlich werde, so Zimmermann weiter. Der französische Ökonom Thomas Piketty nenne sie die „Brahmanen-Linken“. Er stelle auch fest, dass das Ziel dieser Klasse nicht Wachstum oder größerer Wohlstand für das gesamte Volk sei, sondern eine von ihren eigenen „fortschrittlichen“ Überzeugungen geprägte Gesellschaft ohne Wachstum und Wohlstand. Wie ihre mittelalterlichen Vorgänger beharrten die Mitglieder der „neuen Geistlichkeit“ darauf, dass sie nicht von Eigeninteresse, sondern vom Streben nach dem Gemeinwohl angetrieben seien.

Die traditionelle Mittelschicht, so Zimmermann weiter, verdiene dagegen wie die Unterschicht der Vermögenslosen ihren Lebensunterhalt „auf dem Marktplatz“. Das bringe sie in Konflikt mit den Oligarchen, die versuchten, ihre Betriebe, Geschäfte und Firmen zu zerschlagen und sich anzueignen, wie in der derzeitigen Strategie der Bundesregierung deutlich werde (der Handelsverband befürchte für den Herbst die Pleite von 50 000 Geschäften im Einzelhandel, was auch an Schwetzingen nicht spurlos vorübergehen werde). Die „neue Geistlichkeit“ dränge jedoch ständig darauf, Umwelt- und andere Vorschriften zu erlassen, die die Aktivitäten der traditionellen Mittelschicht unmöglich machten.

Ein Sprecher nannte es erfreulich, „dass Angehörige der traditionellen Mittelschicht begonnen haben, sich gegen die von den Oligarchen und der neuen Geistlichkeit weitgehend unterstützte Politik zu wehren“. Die Großdemonstration in Berlin mit Hunderttausenden von Teilnehmern habe gezeigt, welches Potenzial in gemeinsamen Aktionen liege. Ein weiteres Mitglied wies darauf hin, dass eine ultra-grüne Politik in Australien von den Wählern entschieden abgelehnt worden sei, was zu einem sensationellen und überwältigenden Wahlsieg der Konservativen geführt habe, so die Pressemitteilung von Aufbruch 2016. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020