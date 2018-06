Anzeige

Platz für Sperrgüter

Decathlon in Schwetzingen gehört neben Dortmund zu den zwei großen logistischen Standorten in Deutschland. Es sei ein immenser Aufwand gewesen, das Projekt anzugehen und umzusetzen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch das spreche für Decathlon und das rasante Wachstum der vergangenen Jahre. Man könne immer bessere Dienstleistungen anbieten.

Die neue, vierte Halle dient vor allem der Abwicklung für die Bestellungen der Sperrgüter wie Fahrräder. Sie soll für eine schnellere Abwicklung zwischen Onlinebestellvorgang und Auslieferung sorgen. Die Halle wird aller Voraussicht nach am Donnerstag von der Bauabteilung an die Logistikmitarbeiter übergeben. Zuvor werden noch alle üblichen Sicherheitschecks durchgeführt. Dadurch wird am Freitag dort erstmals gearbeitet. zg

