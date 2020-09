Neue Ideen und frischer Wind

Gespannt sitzen Michelle Simianer, Jona Gernold, Nergiz Dirican, Maik Schäfer, Dilara Dogan und Marco Baltes im großen Sitzungssaal des Rathauses. Sie sind die neuen Auszubildenden bei der Stadt Schwetzingen und haben heute ihren ersten Arbeitstag. Dass dieser erste Tag ein ganz besonderer ist, weiß auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Bei seiner Begrüßung im Rathaus spricht er vom „aufregendsten Lebensabschnitt nach der Schule“ und ermuntert die jungen Auszubildenden, immer aktiv zu sein und ihre Ausbilder mit Fragen zu Löchern. „Sprechen Sie auch mich gerne an“, verspricht er den jungen Erwachsenen, immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben.

„Sie haben keine schlechte Wahl getroffen – es macht viel Spaß hier zu arbeiten“, meint der Oberbürgermeister. Bei der Stadt Schwetzingen seien die Auszubildenden gut aufgehoben. Eine Perspektive für die Zukunft haben sie auch: Sie werden laut Pöltl immer gebraucht werden. „Wir wollen Ihnen nicht nur eine gute Ausbildung bieten, sondern auch von Ihnen profitieren“, sagt Pöltl. Er ist davon überzeugt, dass junge Menschen neue Ideen und damit frischen Wind bringen. „Wir arbeiten für unsere Menschen und Mitbürger und bieten ihnen Service“, meint er.

Auch Hauptamtsleiter Jürgen Feilhauer, Yvonn Rogowski vom Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertreterin Annemarie Schneider und Ausbilderin im Freizeitbad Bellamar, Corinna Enghusen, sowie Elke Heuser, Leiterin des Kindergartens „Spatzennest“, und Ausbildungsbeauftragter Mirco Eckhardt hießen die sechs Azubis willkommen. Sie stünden immer gerne bei Fragen oder anderen Anliegen mit Rat und Tat bereit.

Vorfreude auf die Gäste

„Ich freue mich trotz Corona auf die Gäste“, sagt Marco Baltes. Der 23-Jährige macht die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Im Vorfeld habe er ein paar Bedenken wegen der Pandemie gehabt, jetzt ist er aber froh, dass das Freibad geöffnet hat und er dort starten kann. Nergiz Dirican und Maik Schäfer haben sich für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten entschieden. „Der Bürojob gefällt mir. Ich habe da schon Erfahrungen im Rathaus Ladenburg sammeln dürfen und das fand ich super“, erklärt Dirican. In Schwetzingen gefalle es der 19-Jährigen gut. Schäfer wohnt schon immer in der Spargelstadt und hat sich deshalb auch für das Rathaus in seiner Heimat entschieden. „Ich bin kontaktfreudig und freue mich auf die Zukunft. Der erste Vormittag lief jedenfalls schon richtig gut“, meint er.

Ein sechsmonatiges Einführungspraktikum in ihr Duales Studium absolvieren Michelle Simianer und Jona Gernold. Beide werden im Rathaus verschiedene Stationen durchlaufen und sich das Hauptamt, die Kämmerei und das Generationenbüro anschauen. Dilara Dogan ist bereits fast am Ende ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Sie absolviert nun ihr Anerkennungsjahr im Kindergarten „Spatzennest“. Den Kindern Neues beizubringen und selbst dazuzulernen, macht der 20-Jährigen dabei am meisten Spaß.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.09.2020