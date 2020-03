Neue Impulse: Linoldrucke mit eigener Handschrift

Veränderungen konnten die Besucher schon beim Eintritt wahrnehmen. Unter der Regie des neuen Kuratoriums erstrahlte der Ausstellungssaal in neuem Glanz: Das Innere bekam einen freundlichen Anstrich, Trennwände wurden entfernt und das einfallende Tageslicht erhellte den Raum.

Es herrscht Aufbruchstimmung im Schwetzinger Xylon-Museum, wo das älteste druckgrafische Medium bis heute gepflegt und weiterentwickelt wird. Nachdem Otto Mindhoff im vergangenen November verstorben ist, hat sich die Organisationsstruktur neu aufgestellt. Verantwortungen, die der langjährige Leiter dieser Kulturinstitution in einer Person vereint hat, wurden nun auf mehr Schultern verteilt: Vorsitzender ist Dr. Wolfgang Naumer, die freischaffende Künstlerin Andrea Tewes ist für die Werkstätten zuständig und die erfahrene Kunsthistorikerin Dr. Kristina Hoge für die künstlerische Leitung. Sie war die Wunschkandidatin Mindhoffs und will dem Museum nach innen und nach außen neue Impulse verleihen.

Seit Jahren schon ist Hoge neben ihrer Arbeit in der Galerie p13 in Heidelberg eng mit der Einrichtung verbunden, stets führte sie sachkundig in die Werke der hier präsentierten Kunstschaffenden ein. „Natürlich fühle ich mich dem verpflichtet, was Mindhoff hier aufgebaut hat“, gesteht Hoge im Gespräch mit dieser Zeitung, „andererseits möchte ich Ausstellungen offener ausrichten.“

Unterschiedliche Facetten

Druckgrafik, sagte sie, wird weiterhin ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt sein, „doch mich interessieren Künstlerbiografien, die sich ganz intensiv und mit eigener Handschrift ihr Werk erarbeiten, das kann auch in verschiedenen anderen Disziplinen sein“.

Den Auftakt machte am vergangenen Samstag die Schau mit Linolschnitten, Lithografien, Radierungen und Künstlerbücher der etablierten Grafikspezialistin Margarete Lindau. Sie leitet die Druckerwerkstatt am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt. In ihrer Einführung in den Kosmos der Künstlerin wies Hoge auf den Ideenreichtum und die unterschiedlichsten Facetten der Werke hin, die den Besuchern unter dem Titel „Nacht wie Tag“ zugänglich gemacht wurden.

Zugeordnet in Serien wie „Spotlight“, „Lines of Beauty“ oder „Nachtstücke“ präsentieren sie zudem die vielfältigen Techniken des Hochdrucks, ein eindrückliches Unterfangen. „Was sich hier entfaltet und wo das Können der Künstlerin besonders zum Vorschein kommt“, so die Kunsthistorikerin, „ist die Auseinandersetzung mit der Linie – bewegt, geschwungen, manchmal strahlenförmig gebündelt.“ Die stark stilisierten, unglaublich feinen Nuancen bieten dem Betrachter Augenfreuden und zugleich eine Reihe von Assoziationsmöglichkeiten.

