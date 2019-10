Mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche begann am Sonntag der Basar der evangelischen Kirchengemeinde. Zuerst stellten sich die neuen Konfirmanden vor, dann wurde die neue Leiterin der Kindertagesstätte Arche Noah, Annika Elpelt, offiziell in ihrem Amt begrüßt. Der Gottesdienst wurde musikalisch gestaltet vom Posaunenchor Schwetzingen-Oftersheim unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer.

„Du begeisterst mich, lieber Gott, wunderbar“, lobten die Konfirmanden mit dem Psalm 104. „Keinen Tag soll es geben ohne Gott“, meinten die 41 Konfis. Wenn Gott morgen nach Schwetzingen käme, würden sie ihn fragen, ob die Menschheit irgendwann ausstirbt, es noch anderes Leben im Universum gibt, ob die biblische Geschichte wahr ist, was nach dem Tod passiert, warum es Rassismus gibt und ob Gott Pizza mag.

Pfarrer Mathis Goseberg predigte über die Suche nach Gott. Viele Menschen fragten sich, wo Gott sei. Die junge Generation habe oft Angst vor der Zukunft und gehe zu Recht auf die Straße. Gott selbst suche aber auch die Menschen. „Wir sollen Gottes Auftrag nachkommen, er hat uns die ganze Schöpfung anvertraut“, so Goseberg. Gott wolle der jüngeren Generation Hoffnung und Zukunft geben.

Danke fürs Einspringen

„Wir sind wirklich eine glückliche Gemeinde mit vier Kitas, in denen die Kinder mit Gottes Wort in Berührung kommen“, sagte Pfarrer Steffen Groß. Er dankte den Erzieherinnen Birgit Schotter und Lisa Lutz sowie Kindergartenkoordinatorin Birgit Brombacher fürs „in die Bresche springen“, als die Leitung der Kita Arche Noah im Schälzig für sechs Monate vakant war. Sie hätten in der Übergangszeit mit Leidenschaft für die Kinder gesorgt. „Eine neue Kapitänin hat jetzt das Steuer übernommen“, begrüßte Groß Annika Elpelt. Die Kirchengemeinde habe lange gesucht, eine geeignete Kandidatin zu finden. Die Neue, seit sieben Jahren in Schwetzingen zuhause, freut sich, als Teil der evangelischen Kirchengemeinde mitzuwirken.

Pfarrer Steffen Groß fragte Annika Elpelt und die Erzieherinnen der Arche Noah, ob sie Verantwortung tragen wollten für einen wichtigen Teil der Gemeindearbeit, den Dienst in Verantwortung gegenüber der Heiligen Schrift und den Bekenntnissen der evangelischen Kirche auszuüben sowie die Ordnungen der Kirche zu achten. „Ja, mit Gottes Hilfe“, lautete die freudige Antwort. Birgit Brombacher wünschte der neuen Kita-Leiterin „offene Ohren, Augen und Herzen für die Kleinsten der Gemeinde“.

„Erziehung kann nur im Team gelingen. Deshalb bitten wir dich: Stärke alle, die sich für Kinder einsetzen im Beruf und im Leben“, so Birgit Brombacher in einer Fürbitte. Pfarrer Steffen Groß sprach den Segen. Als Geschenk für Annika Elpelt hatte er einen kleinen Engel aus Bronze dabei, „als Symbol, dass du nicht allein bist in deinem Dienst“. vw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019