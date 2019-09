Neue Konzepte brauchen mehr Fläche

Der Gemeinderat hat am Mittwochabend den Weg für eine Erneuerung der drei Märkte Aldi, Lidl und dm an der Hockenheimer Landstraße freigemacht. „An denen nagt der Zahn der Zeit“, erklärte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, warum eine Erweiterung der drei Gebäude auf dem ehemaligen Moll-Gelände notwendig sei. Da dies aber planungsrechtlich aufgrund der derzeit gültigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nummer 87 „Westlich der Hockenheimer Landstraße“ nicht zulässig sei, musste die Änderung beschlossen werden.

In allen drei Märkten stehe die Modernisierung oder sogar grundlegende Erneuerung auf der Grundlage neuer Filialkonzepte an. Die Betriebe in dem seit etwa 17 Jahren bestehenden Gewerbegebiet seien stark frequentiert und würden an ihre Leistungsgrenze stoßen. Es gehe dabei nicht um eine dramatische Flächenerweiterung, sondern unter anderem um mehr Komfort, also etwa um breitere, barrierefreie Gänge, sagte Pöltl und verwies auf die bereits kürzlich neugebauten Märkte von Lidl und Aldi in der Borsigstraße in der Ortsgrenze Richtung Plankstadt.

Die beiden Discounter dürfen nun ihre Flächen um jeweils 140 auf dann 980 Quadratmeter erweitern, der Drogeriemarkt dm auf maximal 800 Quadratmeter, was einer um 177 Quadratmeter größeren Fläche entsprechen würde. Zudem wird grundsätzlich die Ansiedlung von freien Berufen gestattet – ein Architekturbüro gibt es bereits.

Die Ratsmitglieder waren weitgehend kommentarlos mit der Änderung einverstanden. Ulrich Renkert unterstrich für die CDU-Fraktion die Notwendigkeit des Beschlusses: „Wir sind der Meinung, wenn man den Bereich als Nahversorger für Schwetzingen und Umgebung dauerhaft erhalten will, führt an dieser Änderung kein Weg vorbei.“

Werner Zieger (Die Linke) merkte an, dass es doch wünschenswert wäre, wenn der Stadtbus in Zukunft auch diese Ecke anfahren würde. Dazu antwortete OB Pöltl, dass die Routen des Stadtbusses spätestens dann, wenn die S-Bahn-Haltepunkte realisiert worden seien, auf den Prüfstand gestellt werden.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019