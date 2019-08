Neue „Kümmerecke“ spricht sich herum

Das Sommerfest der Partei Die Linke ist ein sehr beliebtes alljährliches Treffen, zu dem sich die Ortsverbände der näheren Umgebung ankündigen, um sich auszutauschen und Kontakte in geselliger Runde zu pflegen.

„Seit zehn Jahren gibt es diese sommerlichen Zusammenkünfte und wie schon im Vorjahr wurde unsere Schwetzinger Ortsgruppe ausgewählt, das Fest in der Grillhütte auszurichten“, so Stadtrat Werner Zieger vom hiesigen Sprecherrat der Linken. Er freute sich über eine erneut sehr starke Besucherresonanz. Über 70 Genossen kamen und sogar Abordnungen von den Kreisverbänden Kraichgau-Neckar-Odenwald, Rhein-Hardt und Heidelberg-Bergstraße reihten sich in die froh gelaunte Runde ein. „Neben dem ständigen Einsatz für unsere politischen Ziele und Interessen in Stadt und Land gehört natürlich auch gemütliches Feiern mit dazu“, begründete Zieger.

Viel Interesse bei den befreundeten Ortsgruppen fand die neu eingeführte „Kümmerecke“ für die Bürger, die unter dem Leitsatz “Dein direkter Draht zum Rat“ steht. Sie wird am kommenden Samstag wieder auf dem Schwetzinger Wochenmarkt angeboten. Vorbildlich sei auch die schon länger bestehende Freitagsaktion „Kaffee & Tee am Bahnhof“.

Arbeiterlieder erklingen

Auch Kultur fehlte bei dem Sommerfest nicht: Die Karlsruher Musik- und Gesangsgruppe „Rotkrakehlchen“ machte ihrem Namen alle Ehre und sang, was das Zeug hielt. Sie hatte einen Melodienstrauß mitgebracht, sogar Gitarre, Mandoline und Akkordeon kamen zum Einsatz. Stimmgewaltig intonierten sie Arbeiterlieder wie „Mamita Mia“, „Le Chant des Partisans“, „Avanti Popolo“, „Die Arbeiter von Wien“ und die „Thälmann-Kolonne“, aber auch „Brot und Rose“ aus der amerikanischen Frauenbewegung. Viele Besucher sangen leidenschaftlich mit.

Roland Beigel als „Rolling Roland“ erwies sich im weiteren Verlauf als Alleinunterhalter mit einem großartigen Liederrepertoire, unter anderem sorgte er für lässige Stimmung mit Bob-Dylan-Hits in der Grillhütte. rie

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.08.2019