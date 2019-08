Neue Leinwand zum Saisonauftakt

Die HG Oftersheim/Schwetzingen startet am Freitag, 23. August, um 20.15 Uhr in der Nordstadthalle in die neue Drittliga-Saison. Zum Auftakt geht’s gegen den TV Gelnhausen. Zuvor – um 19.30 Uhr – weiht Bürgermeister Matthias Steffan mit HG-Funktionären eine neue Videowand in der Halle ein.

Die alte Anlage erfüllte die Handball-Anforderungen für Mannschaften der 3. Liga nicht mehr, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die neue LED-Videowand verfügt über eine Spielstandsanzeige und kann Bilder und Videos wiedergeben. Die Technik beinhaltet neben einem ballwurfsicheren Großbildschirm auch einen Ansteuer-PC mit Schnittstelle zur Einspielung von Videos und Bildern sowie ein Bedienpult um Zeiten zu stoppen, Tore und Zeitstrafen einzugeben sowie eine Hupe.

Die Stadt hatte die Videowand mit einem einmaligen Zuschuss an den Verein mitfinanziert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.08.2019