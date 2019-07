Neue medizinische Versorgungskonzepte im Fokus

Die ze:ro Praxen, einer der größten ambulanten Gesundheitsversorger in der Metropolregion, sind auf Wachstumskurs. Um die wohnortnahe ambulante Patientenversorgung voranzutreiben, wurde ein neues Mitglied in die Geschäftsführung berufen. Dr. Lutz Hager (Bild) verantwortet seit jetzt als stellvertretender Geschäftsführer die Integration neuer Praxen in den Haus- und Facharztverbund sowie die Entwicklung neuer Qualifizierungs- und Digitalkonzepte.

Strategisches Ziel ist es, einen flächendeckenden Verbund hausärztlicher Praxen in der Metropolregion aufzubauen und damit die wohnortnahe, patientenorientierte Versorgung nachhaltig zu sichern. „Wir verstehen uns aber nicht nur als starker Praxisverbund, sondern auch als aktiver Gestalter in der Gesundheitsversorgung. Angesichts von Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung sowie neuer gesetzlicher Regularien gilt es mehr denn je, Lösungen zu entwickeln, die dem komplexen Gesundheitssystem gerecht werden und dabei eine optimale Patientenbetreuung gewährleisten. Deshalb arbeiten wir an modernen Konzepten, die die ambulante Versorgungsstruktur sowohl in städtischen als auch ländlichen Regionen stärken. Als wesentliche Ansatzpunkte verfolgen wir hier die Akademisierung von Gesundheitsberufen sowie den Einsatz innovativer digitaler Konzepte in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Wir freuen uns, mit Dr. Lutz Hager einen Experten gefunden zu haben, der mit uns praxistaugliche Lösungen entwickeln und zu einem Standard in der Gesundheitsversorgung machen wird“, sagt Geschäftsführer Prof. Dr. Peter Rohmeiß.

Dr. Lutz Hager ist ein ausgewiesener Experte im Gesundheitswesen. Zuletzt war er acht Jahre als Geschäftsführer der Krankenversicherung IKK Südwest tätig. Dort konnte er Erfolge in der Umsetzung und nachhaltigen Etablierung von neuen Versorgungsangeboten wie etwa der Telemedizin verzeichnen. Zuvor war der Diplom-Politologe mehrere Jahre Projektleiter in der Unternehmensberatung McKinsey. Hager engagiert sich zudem ehrenamtlich in Verbänden und Vereinen wie dem Bundesverband Managed Care oder der Gesundheitsplattform Rhein-Neckar . zg/Bild: Konrad Gös

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.08.2019