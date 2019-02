Neue Nummern

Der technische Fortschritt macht auch vor der Finanzverwaltung nicht Halt. Im Zuge der voranschreitenden Automatisierung und Digitalisierung müssen die Finanzämter des Landes, die über eine Abteilung für die Veranlagung zur Einkommensteuer verfügen, ihre Arbeitsweise umstellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das neue Schlagwort heißt „AIIVA“ und steht für „Allgemeine VerAnlagung“.

Bereits mehr als die Hälfte der baden-württembergischen Finanzämter hat dieses neue Verfahren eingeführt, das eine Optimierung der Arbeitsabläufe verspricht. Ab Montag, 11. Februar, beginnt nun beim Finanzamt Schwetzingen die Umstellungsphase. Bis zum Ende des Jahres 2022 müssen alle Finanzämter des Landes nach diesem neuen Verfahren arbeiten. „Im Hinblick auf die personellen Veränderungen durch Altersabgänge und Versetzungen haben wir uns entschlossen, bereits jetzt diesen neuen Weg zu beschreiten“, erklärt der Leiter des Finanzamts Schwetzingen, Clemens King.

Indirekt betroffen sind von dieser Veränderung die etwa 43 000 Menschen, die beim hiesigen Finanzamt eine Einkommensteuererklärung abgeben. Aber auch für die Hälfte der Mitarbeiter des Amtes brechen neue Zeiten an. Dies mag die Kunden zunächst einmal nicht zu berühren, jedoch werden auch sie nach der Umstellung Veränderungen feststellen. So wird der eine oder andere seinen bisherigen Ansprechpartner oder eine neue Steuernummer erhalten. „Hierfür bitten wir um Verständnis“, so der Vorsteher des Amtes.

In der heißen Phase der Umstellungszeit (11. bis 15. Februar) wird die telefonische Erreichbarkeit der Beschäftigten stark eingeschränkt sein. „Dies lässt sich leider bei einer solch umfangreichen Organisationsänderung nicht vermeiden“, erklärt der Geschäftsstellenleiter des Amtes, Jürgen Bienroth. „Wir hoffen aber, am Montag, 18. Februar, wieder in der üblichen Art und Weise als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen“, so der Geschäftsstellenleiter. Vor diesem Hintergrund empfiehlt er, den den nötigen Kontakt mit dem Finanzamt in der Umstellungswoche auf schriftlichem Wege, zum Beispiel per E-Mail poststelle-43@finanzamt.bwl.de zu suchen.

Die „Zentrale Informations- und Annahmestelle/Kundentheke“ im oberen Wasserwerk bleibt zu den üblichen Zeiten geöffnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.02.2019