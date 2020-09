Neue Pfarrerin wird vorgestellt

Pfarrer Steffen Groß predigt an diesem Sonntag, 13. September, um 10 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer ist für die musikalische Gestaltung verantwortlich.

Dieser Gottesdienst wird besonders geprägt durch die Vorstellung der neuen Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen, die am 1. September ihren Probedienst in der Kirchengemeinde Schwetzingen begonnen hat. Dr. Beetschen wird mindestens in den nächsten zwei Jahren in Schwetzingen tätig sein. In den nächsten Monaten gibt es bei zahlreichen Veranstaltungen die Gelegenheit die neue Pfarrerin persönlich kennenzulernen. Ihre ersten Gottesdienste feiert sie am 27. September und am 4. Oktober um 10 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche. Diese Zeitung stellt sie in der Samstagsausgabe vor.

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nicht erforderlich. Es stehen aufgrund der Corona-Regeln nur 42 Plätze zur Verfügung. Eine Maske muss während der gesamten Zeit getragen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.09.2020