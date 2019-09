Neue Projekte im Blick

Der moderne gemischte Chor „Alive Vocals“ in Schwetzingen beginnt mit den Chorproben nach der Sommerpause an diesem Mittwoch, 11. September, von 19.15 bis 20.45 Uhr im Bassermann-Vereinshaus, Aufgang A, heißt es in einer Pressemitteilung.

Chorleiter Niko Connor hat wieder so manches mit den Sängern vor. Neben dem wohlbekannten Repertoire sind neue Lieder in Vorbereitung. Geplant sind ein Gemeinschaftskonzert in Schwetzingen mit dem der Chor „Mikado“ aus Groß-Rohrheim und auch Weihnachtsstücke werden Einzug in die Proben halten. Der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt Schwetzingen steht fest: Am Samstag, 7. Dezember, um 18.30 Uhr sind die „Alive Vocals“ auf der Bühne vor dem Palais Hirsch zu erleben. Und der Blick geht auch schon wieder ins nächste Jahr: Das „Frühlingsstimmen“-Konzert erklingt am Samstag, 7. März, im Lutherhaus.

Das Ensemble freut sich immer über Verstärkung. Vor allem werden noch Fauen und Männer in den Stimmlagen Alt, Tenor und Bass gesucht. Interessierte können jederzeit zur Probe vorbeischauen.

Start für den Nachwuchs

Für den gemischten Jugendchor (14 bis 24 Jahren) werden die Anmeldungen für die kommende Saison angenommen. Geplant ist der Start der Jugendchorproben innerhalb eines „Kick-off“-Termins am Mittwoch, 25. September, 18 bis 19 Uhr. Die Stundenpläne der Schulen stehen dann fest und lassen hoffentlich noch Raum, die Chorproben einzuplanen, heißt es in der Mitteilung der „Alive Vocals“. Chorleiter Niko Connor freut sich auf interessierte und singbegeisterte Schüler, Auszubildende und Studenten im Alter von 14 bis 24 Jahren. Notenlesen muss man nicht können, sondern einfach nur Lust am Singen mitbringen. Das neue Repertoire kommt aus den aktuellen Charts aber auch bekannte Lieder aus Pop, Musical und Filmmusik sind mit dabei. Übrigens: Connor selbst ist gerade mal 29 Jahre jung, entsprechend modern richtet er auch das musikalische Angebot aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.09.2019