Neue Regeln: Auftritte gestrichen

Schwetzingen.Es sollte eine Art „lebendiger Adventskalender“ werden, gefüllt mit Musik und Überraschungen. 24 Aktionen an 24 Orten, so die wirklich lobenswerte Idee der städtischen Verantwortlichen samt Stadtmarketing. Auch Martin Orth wäre in die Aktion eingebunden gewesen. Mit dieser Zeitung hatte der Musiker über sein Weihnachtslied gesprochen (SZ vom 19. November), das es auch online – auf der Internetseite dieser Zeitung beispielsweise – zu hören gibt. Dabei hatte er auf die öffentlich geplanten Termine zur Präsentation des Songs schon verwiesen – zuversichtlich und hoffnungsfroh. Doch jetzt ist alles anders.

„Eine Kleinigkeit“ lautet der schöne Titel von Orths Ohrwurm-Weihnachtssong – und diese „Kleinigkeit“ wollte der zweifache Familienvater akustisch an diesem Freitag, 4. Dezember, sowie am 18. Dezember auf dem Schlossplatz und den Kleinen Planken vorstellen. Haptisch hätte er Interessierten eine CD mit dem Song mitgegeben – allesamt handgefertigt. Die vergangenen Wochen verbrachte der Sänger der Band „K’lydoscope“ in seinem „MO-Audiostudio“, mischte das Lied ab, brannte ihn auf CDs, die er dann fachmännisch mit einem bedrucktem Etikett versah und „eintütete“.

Doch aus den öffentlichen Auftritten wird nichts, weder für die anderen Beteiligten der Aktion noch für Martin Orth – zum großen Bedauern des leidenschaftlichen Musikers, seiner Fans und all jener, die sich nach einem Stück weihnachtlicher Gemütlichkeit gesehnt haben, selbst wenn es nur für Minuten gewesen wäre – draußen, in der Kälte unter freiem Himmel mit Maske, Abstand und ohne dichtes Gedränge. Doch genau das ist das Problem: Wer weiß schon, ob es so kommt oder ob der Mensch alten geselligen Gepflogenheiten verfällt, wenn er bekannte Gesichter unter Maske und Mütze erkennt? Der Mensch ist nun mal nur ein Mensch, der Empathie nicht vollends abschütteln kann – glücklicherweise, sei hier angefügt.

An Verordnung gebunden

„Auch wir bedauern, dass wir aufgrund der aktuellen Situation den Künstlern eine Absage erteilen mussten. Laut der bis zum 30. November gültigen Verordnung konnten wir ja bereits keine solche Veranstaltung genehmigen. Bis zuletzt haben wir die Lage beobachtet und gehofft, unsere 24 Aktionen an 24 Orten ab dem 1. Dezember verwirklichen zu können. Nach den neuen Beschlüssen ist es nun leider endgültige Gewissheit, dass diese aufgrund der gegebenen Situation nicht stattfinden können“, heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung aus dem Rathaus. Mit 1. Dezember wurde die Corona-Verordnung der Landesregierung noch einmal verschärft. Damit sah sich die Stadt nach eigenen Aussagen gezwungen, den Künstlern ein Absageschreiben zu schicken. „Dass das wie immer sehr zeitnah war, ist ein bekanntes Ärgernis bei den Corona-Verordnungen“, hieß es weiter seitens der Verwaltung. Die bekam übrigens die Verordnung erst am 30. November.

„Auch die nun gültige Corona-Verordnung untersagt nach §10 Abs. 3 Ziffer 1 Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen. Hintergrund hier ist auch, Kontakte zu vermeiden. Zu diesen Kontakten würde es gegebenenfalls kommen, wenn Passanten stehenbleiben, um sich verschiedene Musikstücke anzuhören“, erläutert die Stadt die Absage.

„Zulässig sind aktuell lediglich ,sonstige nicht private Veranstaltungen (mit bis zu 100 Personen), die nicht der Unterhaltung dienen, wie etwa Eigentümerversammlungen, Vereinsversammlungen und Kirchengemeinderäte. Auch hierbei ist jedoch kritisch zu prüfen, ob diese Veranstaltungen nicht verschoben werden können. Sollten sie stattfinden gelten die Hygieneauflagen nach § 10 Abs. 1 CoronaVO i. V. m. §§ 4, 5, 6, 7 und 8 CoronaVO“, wird in den Antwortschreiben an die Redaktion aus der Verordnung des Landes zitiert, die wiederum die Kommunen fordert – in Sachen Einhaltung der Regeln und Überprüfung selbiger.

Doch warum waren im Sommer Platzkonzerte möglich, die durchaus sehr zivil abliefen? Die von der Jazzinitiative initiierten Auftritte auf dem Schlossplatz seien hier als positives Beispiel genannt. „Damals waren solche Veranstaltungen nach der Corona-Verordnung rechtlich noch zulässig und wurden vonseiten der Stadt stets positiv geprüft und begleitet. Musikauftritte, auch Spontanauftritte, innerhalb der damals geöffneten und heute geschlossenen Gastronomie waren zudem möglich“, antwortete die Stadt. Insofern ist die jetzige Situation schon der Corona-Verordnung beziehungsweise dem Infektionsgeschehen seit Herbst geschuldet.

Martin Orths Ansinnen, den Menschen in diesem schwierigen Jahr einen schönen Abschluss mit seiner musikalischen „Kleinigkeit“ zu bescheren, ist zwar bei dieser 24er Aktion ausgebremst. Doch noch sind nicht alle Ideen für eine musikalische Livedarbietung verhallt . . .

