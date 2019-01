Neue Technik für die Orgel

Oftersheim.Der vorweihnachtliche Basar für die Orgelfondsaktion, der am ersten Advent im Gemeindesaal der Christuskirche stattfand, erhielt erneut einen regen Zuspruch in der Gemeinde, was sich in der großen Besucherzahl widerspiegelte. So konnte die Aktion im vergangenen Jahr mit sehr großer Zufriedenheit abgeschlossen werden.

Dem Orgelfondskonto wurde somit zu Jahresende ein Betrag von rund 1180 Euro gutgeschrieben. Dafür und für alle Geldspenden, die zusätzlich in den Orgelfonds eingegangen sind, spricht der evangelische Kirchenchor in einer Pressemitteilung ihren Dank aus. „Sie alle haben dazu beigetragen, dass der Einbau neuer Tremulanten, die mit einer geräuschlos funktionierenden Technik ausgestattet sind, realisiert wurde und der noch ausstehende Restbetrag zum Jahresende beglichen werden konnte“, heißt es dort.

Die Mitglieder des Kirchenchores heben außerdem den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer beim Basar hervor. „Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Aktion wieder zu einem großartigen Erfolg werden konnte“, erklären die Chormitglieder. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019