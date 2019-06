Neuer Flüsterer am Himmel

Der Schwetzinger Sportfliegerclub (SFC) verfügt seit kurzem über ein neues Ultraleichtflugzeug. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Es ersetzt das italienische Ultraleichtflugzeug vom Typ TECNAM P 92 mit dem Kennzeichen D-MUSI, das den Vereinsmitgliedern über viele Jahre treue Dienste geleistet hat, aber mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist.

Das neue Flugzeug vom Typ „Flight Design CT Supralight“ kommt von einem deutschen Hersteller aus Eisenach in Thüringen und ist voll aus Kunststoff gefertigt. Angetrieben wird es von einem österreichischen ROTAX-Motor mit 100 PS und trägt das Kennzeichen D-MPGO. Es erfüllt die neuesten Lärmschutzvorschriften und ist beim Geradeausflug in Reiseflughöhe am Boden kaum zu hören.

Die Neuerwerbung zeigt Leistungsdaten, die noch vor 20 Jahren für ein Ultraleichtflugzeug für unmöglich gehalten worden wären. Bei einem maximalen Tankinhalt von 130 Litern Auto-Superbenzin sind Reichweiten von über 1000 Kilometer mit einer Reisegeschwindigkeit von über 200 Kilometern pro Stunde möglich und eher durch die erlaubte Zuladung als durch die Leistung limitiert. Möglich wird dies durch eine ausgefeilte Aerodynamik, die allerdings an die Piloten auch einige Anforderungen stellt.

Zehnmal mit Lehrer starten

So muss jedes Vereinsmitglied unabhängig von seiner seitherigen Flugerfahrung zehn Starts und Landungen mit einem Fluglehrer erfolgreich durchführen, bevor es alleine mit dem neuen Flugzeug fliegen darf. Bereits in den ersten Tagen nahmen viele Piloten die Gelegenheit wahr, sich einweisen zu lassen und lernten die Flugeigenschaften nicht nur im Platzrundenbetrieb, sondern auch in allen möglichen Extremsituationen kennen und zu meistern.

Eine Besonderheit von Ultraleichtflugzeugen ist das eingebaute Rettungsgerät, ein im Flugzeug eingebauter Fallschirm, der im Notfall von einer Rakete aktiviert wird und im Falle eines Falles eine sichere Landung ermöglicht. Natürlich wird es auch weiterhin das Bestreben der Schwetzinger Sportflieger sein, diese Option nie nützen zu müssen, heißt es in der Mitteilung.

Künftig wird auch die Schulung neuer Ultraleichtpiloten auf diesem Flugzeug durchgeführt werden. Der SFC verfügt über einen großen Stamm an Fluglehrern, die in der Lage sind, die Ausbildung in dieser relativ kostengünstigen Form des Luftsportes ehrenamtlich zu ermöglichen. Interessenten können sich jederzeit am Wochenende auf dem Tower am Flugplatz Herrenteich am Rheindamm bei Ketsch melden und über die Ausbildungsmöglichkeiten im Verein informieren. Dort lädt die schöne Gaststätte am Flugplatz zum gemütlichen Verweilen ein. cc

