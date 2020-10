Neuer Kurs: Gehirn an – Stress aus

Wer Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, öfter wichtige Termin vergisst oder das Gefühl hat, gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen, Für den ist das „Link moves“-Gehirnfitnesstraining genau das Richtige. Dieses neue Kursangebot startet demnächst beim Turnverein 1864.

Dieses Training steigert die Konzentration, verbessert die Koordination und fördert die visuelle Wahrnehmung, sagt Fitnesstrainerin und Kursleiterin Mariann Ehrhardt. Durch gezielte körperliche Bewegungsübungen werden bestimmte Gehirnareale angesprochen, befeuert und vernetzt. Das eröffnet jedem Teilnehmer schnell die Möglichkeit, Stress abzubauen.

Infoveranstaltungen finden am Donnerstag, 22. Oktober, 18 Uhr, und am Freitag, 23. Oktober um 9 Uhr statt. Der Kurs beginnt am Freitag, 6. November. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020