Neuer Leiter der Agentur für Arbeit

Schwetzingen.Die Geschäftsstelle Schwetzingen der Agentur für Arbeit hat einen neuen Leiter. Am ersten Februar trat Stefan Radtke seinen Dienst an. Fast 16 Jahre war sein Vorgänger Klaus Kuhn das Gesicht der Agentur für Arbeit im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen. Dieser hatte 1978 im Arbeitsamt Mannheim seine Karriere als Verwaltungsinspektuer Anwärter begonnen und 2005 nach vielen weiteren Stationen die Geschäftsstelle übernommen. Im gleichen Jahr wechselte Radtke vom damaligen Arbeitsamt Mannheim als Fallmanager ins neu gegründete Jobcenter Mannheim. Radtke, in Schwetzingen geboren, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich wohne in der Region und fühle mich mit Schwetzingen und den umliegenden Gemeinden verbunden. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern möchte ich eine starke Einheit bilden, die für unsere Kunden und Partner ein verlässlicher Dienstleister am Arbeitsmarkt ist.“ Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Agentur für Arbeit und damit Vorgesetzter Radtkes, begrüßte ihn zusammen mit den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle. Pawlowski stellte den Mitarbeitern den neuen Chef vor und wünschte allen gemeinsam einen guten Start. „Ich freue mich, dass wir mit Stefan Radtke einen jungen und doch erfahrenen Mitarbeiter gewinnen konnten, der in der Region verwurzelt ist und gut nach Schwetzingen passt“, sagt Pawlowski.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.02.2021