Eineinhalb Wochen haben sie gewerkelt, haben schicke weiße Regale aufgestellt und der großen Wand hinter der Kasse diese tiefblaue Farbe verliehen. Auch die antiken Möbelstücke sind aus den früheren Verkaufsräumen in der Mannheimer Straße 30 mit in das neue Geschäft an der Ecke Mannheimer/Heidelberger Straße (ehemals Trendi Boutique) gewandert. „Unsere neue Lage ist unfassbar gut“, schwärmt Inhaberin Barbara Hennl-Goll, die sich freut, dass es an einem neuen Ort nun für die Bücherinsel weitergehen kann.

Hier hat das Team der Schwetzinger Bücherinsel, das neben Barbara Hennl-Goll aus Sigrid Weiss und Stephanie Thoma-Landwehr besteht, eine Atmosphäre geschaffen, die zum Stöbern und Schmökern einlädt. „Wir haben Altes und Neues verknüpft“, erklärt Hennl-Goll das Konzept der Einrichtung. Neu hinzugekommen ist etwa der antike Schrank hinter der Kasse, Leihgabe und Erbstück von Mitarbeiterin Stephanie Thoma-Landwehr, ein wahres Schmuckstück. Dazu laden gemütliche Sessel zum Platz nehmen ein.

Gleich am Eingang finden Kinder ihr Bücherparadies. Schließlich bleibt die Bücherinsel ihrem Anspruch als Familienbuchhandlung treu. Am Kindertisch können sich die Kleinen niederlassen und etwa Tiptoi-Bücher, ein audiodigitales Lernsystem, testen. Kundin Julika Bangert mit Tochter Mathilda (3) und Sohn Emil (17 Monate) gefällt’s: „Und mit dem Kinderwagen kommt man nun viel einfacher hinein“, hebt die zweifache Mutter hervor.