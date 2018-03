Anzeige

Der Industrielehrpfad, der bislang an der Werkstraße entlang des Fuß- und Radweges beim Bahnausbesserungswerk zu finden war, bekam nun in Abstimmung mit der Ehrhart-Schott-Schule einen neuen Standort. Die sieben Tafeln wurden vom Bauhof am Fuß- und Radweg entlang der Bahn zwischen Bahnhofanlage und Südtangente installiert.

Grund dafür ist, dass diese Tafeln im vergangenen Jahr wiederholt Ziel von Vandalismus wurden. Markus Bürger und Dr. Yvonne Tröster, die Initiatoren dieses Schülerprojekts, begrüßen die Maßnahme: „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt so ihre Wertschätzung für die Arbeit der beteiligten Schüler zum Ausdruck bringt. Uns von der Ehrhart-Schott-Schule waren die mehrfachen Zerstörungen der Tafeln ein großes Ärgernis. Der neue Standort macht durch seine größere Nähe zur Stadt und in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet den Eindruck, dass die Tafeln hier ‚in Sicherheit‘ sind.“

Auf den Tafeln werden die Schwetzinger Industriegeschichte und namhafte Betriebe wie die Konservenfabrik Bassermann, Welde-Bräu und Pfaudler erläutert. zg