Neuer Standort für Weihnachtsmarkt-Krippe

Vieles muss in diesen Tagen ausfallen. Schön ist da, wenn liebgewonnene Traditionen fortgeführt werden können. So schmücken auch in diesem Jahr die Kindergärten die von der Stadt aufgestellten Weihnachtsbäume rund um die große Krippe – wenn auch an einem neuen Standort. Statt wie bisher auf dem Schlossplatz steht das Ensemble jetzt an der katholischen Pankratius-Kirche. „Das passt doch gut hierhin“, findet Gita Swameye von der Touristinformation zurecht.

Neun Einrichtungen – so viele wie noch nie – beteiligen sich an der Dekoaktion. Auf unserem Foto sind die Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte Arche Noah mit ihren Erzieherinnen Iris Schmidt (r.) und Mandy Siebig mit großer Begeisterung am Werk. ali/Bild: Lin

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020