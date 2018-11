Neues Kirchenjahr begrüßen

Die evangelische Kirchengemeinde beginnt das am ersten Advent beginnende Kirchenjahr besonders festlich: Am Sonntag, 2. Dezember wird zunächst um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Stadtkirche gefeiert. Da an diesem Sonntag ein neues Liederheft als Ergänzung des evangelisches Gesangbuchs eingeführt wird, wird Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer darauf zunächst einige neue Lieder mit der Gemeinde ausprobieren.

Das Einsingen geht dann direkt über in den Gottesdienst, den die beiden Pfarrer Steffen Groß und Mathis Goseberg leiten. Dabei wird auch das neue Lektionar eingeführt: In diesem Buch sind die Lesungen und Predigttexte verzeichnet, die den Gottesdiensten ihre besondere Prägung geben.

Adventsmarkt und Mittagessen

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat die Auswahl der Texte grundlegend überarbeitet. Vor allem Texte aus dem Alten Testament werden nun häufiger gepredigt. Mathis Goseberg wird in seiner Predigt zeigen, welchen Reichtum die neu ausgewählten Texte bieten.

Im Anschluss öffnet das Lutherhaus seine Pforten. Ein kleiner, aber feiner Adventsmarkt bietet dort viel Selbstgemachtes aus Küche und Bastelstube. Ab 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen; um 13 Uhr stellen einige Konfirmanden die diesjährige Brot-für-die Welt-Spendenaktion vor. Um 13.30 Uhr findet erneut ein gemeinsames Singen mit Kantor Detlev Helmer und neuen und alten Adventsliedern statt, bevor die Konfirmanden-Eltern ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen einladen. Der Gemeindetag wird um 15 Uhr zu Ende gehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.11.2018