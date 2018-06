Anzeige

Auch beim 26. Parkfest am Sonntag, 24. Juni, wird es wieder ein „Café Wildnis“ geben, kündigt dessen Leiterin Edith Schönfelder an, die dafür Helfer und Kuchenspender sucht. „Wir benötigen immer 30 bis 40 Helfer, da die Eltern natürlich auch bei Auftritten ihres Kindes zuschauen wollen und nicht die volle Zeit am Stand sein können“, nannte Schönfelder Zahlen. Auch auf Verstärkung innerhalb des Musikschul-Freundeskreises freuen sich die Mitglieder. Für 15 Euro im Jahr kann jeder dabeisein und hilft damit der seit 40 Jahren etablierten Einrichtung. vas

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.06.2018