Neues Sortiment mit größerer Auswahl

Egal ob Schulranzen, Rucksäcke für die weiterführende Schule, Reisetaschen, Kleinlederwaren oder Einkaufsshopper – beim Volz Lederwarenhaus in der Dreikönigstraße gibt es alles, was das Herz begehrt. Aktuell sind dort alle Lederhandtaschen um 50 Prozent reduziert und auch Schmuckkästchen und Regenschirme gibt es zum Sonderpreis.

„Wir verändern unser Sortiment und erhöhen zum Beispiel die Auswahl an Marken wie Reisenthel und Samsonite, die tolle und qualitativ hochwertige Reisetaschen und Koffer herstellen“, erklärt Inhaber Karl Schumm. Bei ihnen ginge es in erster Linie um Qualität und so setze er bei den Reiseartikeln, genau wie bei den Einkaufsshoppern, auf die marktführerenden Hersteller.

Über 250 verschiedene Modelle

In Zukunft wird auch das Angebot an „Business Bags“ weiter ausgebaut. Es gibt die Bürotaschen sowohl aus Leder als auch aus synthetischen Materialien – meist in klassischen Farben wie Braun oder Schwarz. Ganz neu und modern seien laut dem Inhaber momentan bürotaugliche Rucksäcke, die er in seinem über 110 Jahre alten Laden anbietet.

Natürlich wird es auch weiterhin eine Vielfalt an Damenhandtaschen im Sortiment geben. Weiterhin bliebe auch die große Auswahl an Schulranzen und -rucksäcken. „Zu Beginn der Saison im Dezember haben wir über 250 verschiedene Modelle und Designs von unterschiedlichen Herstellern“, meint Schumm. „Gerne beraten wir unsere Kunden und helfen für jeden individuell die perfekte Tasche zu finden. Service wird bei uns großgeschrieben“, versichert Heinke Engelsen. Deshalb seien natürlich auch Sonderbestellungen möglich.

„Waren, die Kunden hier kaufen, sind aufgrund der Qualität sehr langlebig und auch Ersatzteile bestellen wir gerne“, erklärt Schumm. Er arbeite nur mit zuverlässigen Labels zusammen, bei denen unter anderem Reklamationen problemlos und schnell ablaufen würden.

Als inhabergeführtes Geschäft habe Lederwaren Volz auf den Markt reagiert und die Öffnungszeiten, wie viele andere Läden, angepasst. In Zukunft bleibe der Laden zwar montags und dienstags geschlossen, öffne dafür aber zusätzlich beim Late-Night-Shopping und bei verkaufsoffenen Sonntagen. „Es wäre natürlich ein Traum, wenn die Touristen, die in Massen zum Schloss strömen, durch die Fußgängerzone kommen und die Busse auf Höhe der Planken die Touristen aussteigen lassen und sie am Bahnhof wieder einsammeln würden. So hätte die Innenstadt wesentlich mehr Frequenz“, sagt Engelsen. „Aber aktuell ist die Frequenz zurückgegangen, der Markt hat sich verändert und wir haben unser Sortiment darauf abgestimmt.“ caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.09.2019