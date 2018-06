Neujahrsempfang soll behindertengerechter werden

Anzeige

Eher Alltagsprobleme aufgreifen

Zurzeit geht es um „inklusive, barrierefreie Stadtfeste“. Anne-Marie Ludwig verwies auf den Spargelsamstag, wo schon einige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt worden seien. Das werde natürlich bei den weiteren Veranstaltungen der Stadt, etwa beim Weihnachtsmarkt oder beim Neujahrsempfang, fortgeführt. Bauen und Wohnen, öffentlich und privat, Verkehr und Mobilität sowie das leidige Thema zugeparkte Gehwege stehen ebenfalls auf der Agenda, mit der sich das Gremium künftig beschäftigen will.

Stefan Krusche, lange Jahre Behindertenbeauftragter der Stadt, sprach ein konkretes Problem an. Der Neujahrsempfang im Lutherhaus sei nicht gerade behindertengerecht. Auch für Menschen, die nicht so lange stehen können, solle etwas getan werden. Die Verteilung mit Sitzmöglichkeiten und Stehtischen müsste anders gestaltet werden. Höhenverstellbare Stehtische würden demnächst schon angeschafft, versicherte Nicole Blem. Die Runde diskutierte ausgiebig, was man noch alles ändern könne. Die entsprechenden Vorschläge gehen dann an die Stadtverwaltung.

Christina Knopf wollte wissen, wie sie barrierefrei die Arztpraxen erreichen könne. Ein barrierefreies Stadtfest sei eher „ein Luxus für mich“. Außerdem fragte sie nach Ausbildungs- und Praktikumsplätzen für junge Menschen mit Behinderung. Alle Fragen wurden beantwortet. Einige Vorschläge werden in den Beirat, der wahrscheinlich im September zum ersten Mal tagt, mitgenommen.

Stefan Krusche berichtete noch von einem Gespräch mit Bürgermeister Matthias Steffan, der sich für nächstes Jahr eine Inklusionskonferenz des Rhein-Neckar-Kreises in Schwetzingen vorstellen könne. Diskutiert wurde noch die Anschaffung einer induktiven Höranlage, die bei Vorträgen, Konzerten und Aufführungen Fremdeinflüsse so weit wie möglich ausschaltet und gleichzeitig die Signale für Schwerhörige aufbereitet. Einen Stadtführer barrierefreies Schwetzingen oder eine App, die behinderte Menschen durch die Stadt führt, können sich die Teilnehmer ebenfalls vorstellen. vw

