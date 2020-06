Neun Menschen im Kreis in Quarantäne

Region.Die Entwicklungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf bedingt durch die Corona-Fälle des Schlachtbetriebs Tönnies werden deutschlandweit und auch bei den europäischen Nachbarn genauestens beobachtet. Lange Zeit verzeichnete auch die Statistik zum Coronavirus vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises keine Veränderungen.

Innerhalb einer Woche – also der Zeitraum zwischen dem 22. und 29. Juni – hat sich die Gesamtzahl der Fälle um vier Personen erhöht und liegt jetzt bei 1305 für den Rhein-Neckar-Kreis und das Stadtgebiet Heidelberg zusammen. Hier sind auch schon die als genesen geltenden (1234) und verstorbenen (47) Personen im Gesamtzeitraum seit dem Corona-Ausbruch mit eingerechnet. Allein gegenüber dem Vortag – also von Sonntag auf Montag – wurden drei neue Fälle (2 im Kreis, 1 in Heidelberg) bestätigt.

Im Kreis befinden sich neun Menschen in Quarantäne – davon zwei in Altlußheim und einer in Ketsch; in Heidelberg allein sind es 15 Personen. kaba/zg

