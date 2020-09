Neustart in der Wollfabrik

Schwetzingens „kulturelles Wohnzimmer“ öffnet wieder seine Türen: Nach sechs Monaten Zwangspause startet die Wollfabrik mit Liveprogramm vor Publikum durch!

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar ist, wie sich die Corona-Situation entwickeln wird, haben sich Inhaber Joachim Schulz und sein Team dafür entschieden, ab September Programm anzubieten. Mit der erfolgreichen Reihe „Live aus der Wollfabrik“ hielt die Wollfabrik während der Zwangspause mit Konzerten, Talks und Gottesdiensten Kontakt zu Kulturliebhabern – bis zu 100 000 Menschen klickten das Angebot via Youtube. Die Talkreihe vor laufender Kamera wird weiterhin angeboten, so Joachim Schulz. Er freut sich jedoch, dass endlich wieder „Leben in die Bude kommt“, wenn auch mit den notwendigen Auflagen, die zur Sicherheit von Gästen, Künstlern und Mitarbeitern dienen. Nach enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt Schwetzingen wird sich die Zuschaueranzahl, die bei den Konzerten vor Ort sein können, um die 130 Personen einpendeln.

Ein Hygienekonzept liegt vor. Die Besucher werden mit Maske am Einlass empfangen und über einen ausgesuchten Eingang in die Wollfabrik geführt. Dort werden sie an ihre Plätze gebracht. Am Sitzplatz selbst können die Masken abgenommen werden. „Das Service- und Barpersonal trägt den ganzen Abend über Masken“, betont Schulz, der für diesen Bereich auch noch Mitarbeiter sucht.

Für einen tollen und unbeschwerten Konzertabend spricht auch die perfekte Lüftungstechnik in der Wollfabrik. Hier gibt es im Foyer und in der Konzerthalle Zu- und Abluft sowie zusätzlich eine perfekt abgestimmte Kühlung, die während der ganzen Konzerten eingeschaltet und die Luft zirkulieren lässt. Es wird eine Bestuhlung nach der Corona-Verordnung geben und es gelten die allgemeinen Abstand-und Hygieneregelungen. Gerne können auch Gruppen aus befreundeten und bekannten Haushalten für Reservierungen anfragen, um ein Gemeinschaftserlebnis zu haben. „Bei der ,Tuesday Night Live‘ am 22. September wird die Band auf der Bühne spielen müssen und die sonst reservierten Tische um die Bandbühne, entfallen für die restlichen „Tuesday“-Konzerte in diesem Jahr“, wirbt Schulz um Verständnis.

Um die Clubkultur am Leben zu halten und vor allem auch die Künstler zu fördern, entstand mit Unterstützung der Stadt Schwetzingen und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ein neues Format unter dem Titel: „Kultur muss weiterleben! Die Wohnzimmerkonzerte“. Die Stadt unterstützt vier Konzerte dieser Reihe. Das erste Konzert wird am Samstag, 19. September, um 20 Uhr stattfinden. Die Mannheimer Sängerin Ira Diehr konnte als Gastgeberin verpflichtet werde. Ihr Ehemann, Schlagzeuger Michael Germer, kümmert sich zusammen mit der Wollfabrik um das musikalische Programm.

Joachim Schulz und sein Team freuen sich auf den Neustart und möchten auch in diesen unbeständigen Zeiten für kulturell schöne Momente sorgen mit einem hohen Maß an Sicherheit. Für alle Konzerte gilt die zu diesem Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung. ab/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.09.2020