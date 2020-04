Neza Yildirim tritt wieder an

Neza Yildirim will wieder für den Bundestag kandidieren. © susieknoll.de

Auch in schwierigen Zeiten denkt der SPD-Kreisverband an die Zukunft, um rechtzeitig für die Bundestagwahl 2021 die Weichen zu stellen. Im Wahlkreis 278 (Bruchsal-Schwetzingen) wird deshalb nach Wahlvorschlägen gesucht. Eine Bundestagskandidatur liegt bereits vor: Die letztmalige Bewerberin im Spargelwahlkreis, Neza Yildirim aus Schwetzingen tritt erneut an. Die interne SPD-Nominierungsveranstaltung im katholischen Pfarrzentrum Kirrlach soll möglichst Ende Juni bis Mitte Juli bei einer Mitgliederversammlung stattfinden.

„Mit Neza Yildirim geht eine junge, aber erfahrene Kandidatin ins Rennen, der Themen wie soziale Gerechtigkeit, Bildung und Integration wichtig sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Wahlkampf 2021 sei ihr wichtig, mit den Bürgern im Wahlkreis direkt und persönlich ins Gespräch zu kommen: „Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind – und das ist oftmals zu Hause oder in den Vereinen“ sagt die 43-Jährige. „Ich möchte den Menschen zeigen, dass ich ihre Probleme lösen kann und offen bin für ihre Fragen, ihre Sorgen und Nöte.“

Wenn es um Sorgen und Nöte geht, ist es Neza Yildirim wichtig, die Menschen „gut über die Corona-Zeit zu bringen“. Dieser Ausgangsbeschränkungen seien wichtig, betont sie. Aber es müsse auch eine Perspektive her für alle diejenigen, die zurzeit kurzarbeiten oder als Selbständige arbeitslos seien. „Es helfe da wenig, wenn in Schwetzingen die faschistische AfD Flüchtlinge zur Zwangsarbeit aufs Spargelfeld verdonnern will“, sagt sie. So würden Funktionäre der Rechten es gutheißen, dass „junge, starke Afrikaner aufs Feld könnten“. Yildirim kritisiert die Arroganz der AfD-Veröffentlichung. So würden nach AfD-Meinung die Zwangsarbeiter „Heimatgefühle entwickeln, wenn sie bei 30 bis 35 Grad Außentemperatur den Spargel stechen“, war zu lesen. Yildirim findet solche Äußerungen „einfach nur eklig“.

„Von Werteunion“ trennen

Neza Yildirim fordert auch die CDU auf, sich „endlich von ihrem Flügel, der Werteunion zu trennen“. In einer Zeit, wo die Kinder eigentlich digital lernen sollten, um den ausgefallenen Stoff an der Schule zu kompensieren, lade die Werteunion einen „schwarzen Pädagogen zum Gespräch“. Er habenichts Besseres im Sinn, als die „Elite vom Rest zu trennen“. Digitales Lernen lehne Referent Josef Kraus als „Teufelswerk“ ab und spreche von „strammen Zügeln eines Pädagogen, der mit Kreide an der Tafel arbeite“. Es sei eher Zeit, dass die CDU-Kultusministerin endlich die digitale Lernplattform ins Leben rufe, die sie vor zwei Jahren versprochen habe, betont Yildirim. zg

