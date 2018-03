„Nicht in Baustelle investieren“

Anzeige

Die Fußgängerzone ist in die Jahre gekommen. Deshalb stimmte der Gemeinderat – auf Antrag der SFW-Fraktion – dem Konzept zur Aufwertung der Mannheimer Straße im Bereich zwischen der Carl-Theodor-Straße und der Heidelberger Straße mehrheitlich zu und beauftragte die Verwaltung damit, Verbesserungsvorschläge für die Fußgängerzone zu unterbreiten. Dabei soll es vor allem um die Erneuerung der Beleuchtung und des inzwischen an vielen Stellen geflickten Oberflächenbelags sowie um eine neue Möblierung (Sitzbänke, Abfalleimer) und Bepflanzung gehen.

Im Sinne einer Einheitlichkeit soll die bereits erneuerte Gestaltung der Kleinen Planken als Vorbild dienen. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl sicherte dem Rat zu, dass in einem ersten Schritt die Beleuchtung erneuert werden solle. Er und mehrere Fraktionsvertreter wiesen aber darauf hin, dass es in diesem Bereich eine aktuelle (Welde-Stammhaus) und eine geplante Baustelle (Haus der bisherigen Bücherinsel) gebe. Daher sollen die weiteren Maßnahmen je nach Baufortschritt erfolgen. Elke Ackermann-Knieriem (Schwetzinger Freie Wähler) sagte, dass die 1995 umgestalteten Fußgängerzone „nicht mehr als schön und zeitgemäß“ empfunden werde. „Man kann die Straße durch kleine Dinge aufwerten“, verwies sie auf die Beleuchtung oder den Schilderwald mit den unzähligen Werbetafeln. So gelinge es, die Lebensqualität zu erhalten und zu steigern.

„Man fühlt sich nicht sicher“

Beim Thema Beleuchtung gingen die anderen Fraktionen sofort mit. „Die Situation ist absolut unbefriedigend“, meinte Ullrich Renkert (CDU) und ergänzte: „Die Lampen sind nicht hell genug, es gibt überall in der Straße dunkle Ecken, man fühlt sich nicht sicher.“ Beim Bodenbelag und der Möblierung will CDU lieber abwarten, bis die Baustellen abgeschlossen sind und dann die Maßnahmen mit den Neubauten und einem möglichen Durchbruch in die Herzogstraße abstimmen.