Nicht jedes Schwein am Schlossplatz hat Glück

Der Fotograf und Archivar Andreas Moosbrugger sorgt immer wieder mit historischen Fotos für Verzückung, die er zum Beispiel bei diversen Seniorennachmittagen zeigt. In seinen Archiven schlummern viele Eindrücke von Alt-Schwetzingen, die sehenswert sind. Und siehe da: Das „Glücksschwein von Schwetzingen“ hatte durchaus „Vorgänger“ auf dem Schlossplatz. Diese wiederum dürften allerdings zu ihrer Zeit eher weniger zu Diskussionen geführt haben im Vergleich zu der von Satire-Künstler Peter Lenk geschaffene Skulptur.

Dieses Foto, vermutlich in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden, zeigt eine Schweineherde auf dem Schlossplatz. Sprichwörtlich wird ja immer wieder mal eine Wutz durchs Dorf getrieben, aber eine ganze Herde so wie hier sieht man nicht oft. Schweine waren also schon immer allgegenwärtig im Herzen der Stadt, auf dem Schlossplatz. Nicht immer ging mit den Tieren das Glück einher, im Fall dieses Fotos handelt es sich schlichtweg um Schlachtvieh. Zur Erklärung: Recht nah beim Schlossplatz befanden sich neben dem Gasthof „Ritter“ auch die Metzgerei und Gasthaus „Goldener Löwe“, die Metzgerei Ziegler und daneben der „Römische Kaiser“ in der Dreikönigstraße. Hier wurde seinerzeit noch überall selbst geschlachtet. So liegt die Wahrscheinlichkeit nah, dass die genannten Wirte und Metzger ihre Wutzen von dem Schweinehirten „frei Haus“ geliefert bekamen, die dafür die Tiere durch den Ort trieben. Wie sich doch die Zeiten ändern. / rie/kaba

Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.01.2019