Nicht meckern, sondern machen

Region.Seniorpartner in School – kurz SiS – ist ein ehrenamtliches Projekt, das sich seit über 15 Jahren in Schulen für ein besseres Miteinander einsetzt. Schulkinder lernen, wie wichtig Gespräche und Austausch im täglichen Miteinander sind und erfahren wertschätzende Kommunikation am eigenen Leib. Sie lernen zunehmend unter Anleitung, ihre Konflikte eigenständig zu lösen. Lehrkräfte erfahren Entlastung und können sich ihrem Auftrag, Lehrstoff zu vermitteln, widmen, heißt es in einer Pressemitteilung von SiS.

Für ihre Arbeit mit den Schülern erhalten die Mitarbeiter von SIS eine 80-stündige, kostenlose Mediatorenausbildung in Anlehnung an das Mediationsgesetz und die Vorgaben des Bundesverbandes der Mediation. Im Anschluss verpflichten sie sich, 18 Monate an einer Schule ihrer Wahl tätig zu sein. Im Allgemeinen bleiben sie aber viel länger, denn die Arbeit wird von allen Seiten als sehr hilfreich und gewinnbringend eingestuft, heißt es weiter. In einer bundesweit durchgeführten Evaluation von 2015 wurde deutlich, dass alle Beteiligten, Lehrer, Schüler und die Seniorpartner, diese Arbeit als wichtig und vor allem sehr erfolgreich einstuften. Der Landesverband Baden-Württemberg wurde 2006 von Dr. Brigitte Eckhard aus Schwetzingen gegründet und über zehn Jahre geleitet.

Für den nächsten zweiteiligen Ausbildungsgang im Februar (10. bis 14. Februar) und März/April (30. März bis 3. April) wird noch aktive Unterstützung gesucht. Die gemeinsame Ausbildung der SiS-Landesverbände aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz findet in Ludwigshafen (Friedenskirche) statt. Kontaktperson für Interessenten ist Klaus Vorderwülbecke aus Schwetzingen, Telefon 06202/1 50 09. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.01.2020